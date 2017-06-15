Клуб НХЛ "Монреаль" обменял российского защитника Сергачева в "Тампу"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" обменял российского защитника Михаила Сергачева в "Тампу". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

Кроме того, "Монреаль" отдал условный выбор во втором раунде драфта 2018 года. Взамен же клуб получил нападающего Джонатана Друена и условный выбор в шестом раунде драфта 2018 года.

В нынешнем сезоне Сергачев в составе клуба "Виндзор Спитфайерс" стал обладателем Мемориального кубка и по итогам турнира вошел в символическую сборную. Мемориальный кубок - трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL). Он разыгрывается ежегодно между четырьмя командами: клубом - хозяином соревнований (каждый год разный) и победителями трех подлиг CHL - Хоккейной лиги Онтарио (OHL), Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Западной хоккейной лиги (WHL). В этом году трофей разыгрывался в 99-й раз.

Российский защитник был выбран на драфте НХЛ 2016 года "Монреалем" под общим девятым номером. В этом сезоне он успел дебютировать в НХЛ, сыграл четыре матча. В OHL в этом сезоне на его счету 50 матчей и 43 (10+33) очка. Также Сергачев завоевал бронзовые медали на молодежном чемпионате мира - 2017.