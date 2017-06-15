Полузащитник сборной Мексики Лайюн назвал португальцев фаворитами Кубка конфедераций

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КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Мексики по футболу Мигель Лайюн считает, что команда Португалии может выиграть Кубок конфедераций. Об этом он сообщил журналистам после тренировки в Казани.
"Без сомнения, это (сборная Португалии. - Прим. ТАСС) - команда-фаворит, которая может выиграть Кубок конфедераций. Это будет очень хорошая игра, мы очень много работали и готовились к этой встрече, и будем стараться показать красивый футбол", - сказал он.
Лайюн добавил, что несмотря на то, что Криштиану Роналду - великий игрок, в сборной Португалии есть и другие сильные футболисты. "Португалия - хорошая команда, но у нас тоже есть очень сильные игроки", - пояснил он.
Сборная Мексики прибыла в Казань во вторник сразу после того, как провела два матча отборочного турнира чемпионата мира - 2018 в России в зоне КОНКАКАФ: против команд Гондураса (3:0) и США (1:1). Действующий обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ уже в седьмой раз принимает участие в Кубке конфедераций. На сегодняшний день только две сборные - Мексики и Бразилии - принимали участие в шести прошедших турнирах. На предстоящем турнире мексиканцы будут единственной командой, которой уже удавалось выигрывать трофей: они победили дома в 1999 году.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.