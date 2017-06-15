Россиянка Клишина стала второй в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло

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Россиянка Клишина стала второй в прыжках в длину на этапе "Бриллиантовой лиги" в ОслоСпорт 15 июня, 22:51
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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Европы в помещении в прыжках в длину россиянка Дарья Клишина заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло. Спортсменка, выступающая под нейтральным флагом, показала результат 6,75 метра, что стало для нее лучшим результатом сезона.
Победила американка Тианна Бартолетта (6,79), третьей стала немка Клаудия Рат (6,63).
Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
В этом летнем сезоне старт в Осло стал третьим для Клишиной на международных турнирах. В конце мая на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине Клишина стала четвертой с результатом 6,70 м. Второго июня на турнире, который проходил на центральной площади австрийского Инсбрука, Клишина заняла первое место (6,48).
Далее Клишина 17 июня будет выступать на турнире в словацком Саморине, а 6 июля она примет старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.
Клишина на Олимпиаде-2016 была единственной представительницей России в легкоатлетическом турнире, заняв девятое место (6,63).