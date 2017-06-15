Звезды эстрады вместе с футболистами записали клип в поддержку сборной России

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Звезды отечественной эстрады Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Денис Майданов и другие совместно с футболистами записали видеоклип в поддержку сборной России в преддверии чемпионата мира, который пройдет в России в 2018 году.
"Съемка с участием музыкантов проходила в марте на сочинском стадионе "Фишт". Футболистов снимали всех по отдельности: "Спартака" - в Москве, "Зенита" - в Петербурге. Думаю, когда они увидят, прилично удивятся, что оказались в одном кадре", - отметил режиссер видео Сергей Грей.
Режиссер признался, что ему "очень приятно снимать вещи, у которых есть определенные задачи, которые сделаны, чтобы мотивировать спортсменов и даже больше болельщиков".
Киркоров рассказал, что его интерес к футболу возник в 2008 году после успеха сборной России на чемпионате Европы. "Тогда мне стало интересно следить за нашим футболом. Я расстраивался, когда что-то не получалось в последние годы. Но я желаю нашей команде на родине самых высоких результатов", - сказал певец.
Автором песни российских болельщиков стал Михаил Гуцериев, музыки - группа "Земляне".
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.