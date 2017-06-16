Молодежный чемпионат Европы по футболу стартует без сборной России

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд стартует в пятницу в Польше. Впервые в финальном турнире принимают участие сразу 12 команд, среди которых не будет российской сборной.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проводит чемпионаты Европы в возрастной категории до 21 года, однако исчисление идет с начала отборочной стадии, так что в предстоящем турнире могут выступить игроки, родившиеся в 1994 году и моложе. На предварительном этапе команды разбиты на три группы. Группу А составили сборные Польши, Словакии, Швеции и Англии, группу В - Португалии, Сербии, Испании и Македонии, группу С - Германии, Чехии, Дании и Италии.

По итогам групповых турниров 16-24 июня победители групп и одна из лучших команд среди занявших вторые места выходят в полуфинал. Матчи 1/2 финала пройдут 27 июня, финал запланирован на 30 июня (встречи за третье место не предусмотрено).

Матчи турнира пройдут в шести польских городах - Люблине, Кельце, Гдыне, Быдгоще, Кракове и Тыхы. Финал и один из полуфиналов состоится на 15-тысячном стадионе в Кракове, столько же вмещают и остальные арены турнира. Лишь стадион спорткомплекса "Завиша" в Быдгоще может принять 20 тысяч болельщиков.

Россия на турнире будет представлена Игорем Демешко, который будет работать на матчах в качестве четвертого арбитра. Сборная России вновь не сумела пройти отборочную стадию, заняв лишь пятое место в своей отборочной группе. Начав турнир под руководством Дмитрия Хомухи, российская команда провалила старт, после чего команду принял Николай Писарев. В итоге российской молодежи удалось опередить в группе лишь соперников из Фарерских островов, пропустив вперед команды Германии, Австрии, Финляндии и Азербайджана.

Победы советской молодежной команды

Российская сборная выступала на молодежных чемпионатах мира в 1994, 1998 и 2013 гг. В 90-е годы турниры проходили по системе плей-офф, и российская команда проиграла уже на стадии 1/4 финала - сначала французам, затем испанцам. Четыре года назад в Израиле подопечные Писарева уступили во всех трех матчах групповой стадии.

Зато успешно выступала советская молодежная команда, которая выиграла чемпионаты Европы в 1976, 1980 и 1990 гг.

Молодежные чемпионаты Европы проводятся с 1972 года, нынешний турнир - 24-й по счету. Чаще других первенства континента выигрывали итальянские футболисты (пять раз), четыре титула у испанцев. В 2015 году в Чехии чемпионами Европы стали шведы. Капитаном нынешней шведской сборной является 21-летний Кристоффер Ульссон из клуба АИК, который выступал и два года назад. При этом в составе шведов отсутствует сильнейший молодой игрок - защитник португальской "Бенфики" Виктор Линделеф, выступающий за главную команду страны.

В заявках команд на предстоящем турнире немало футболистов, поигравших за национальные сборные своих стран, хотя некоторые звезды своего возраста чемпионат в Польше пропустят. Двух лидеров недосчитались хозяева - полузащитника Петра Зелиньского и форварда Аркадиуша Милика не отпустило руководство итальянского "Наполи", так как молодежный чемпионат Европы не входит в официальный календарь Международной федерации футбола (ФИФА). Хотя поляки предстанут весьма сильной командой, где выделяются проведший сезон в итальянской "Сампдории" полузащитник Кароль Линетти, а также Бартош Капустка из английского "Лестера".

Асенсио выступит за сборную Испании

Очень сильный состав собран под руководством тренера испанской сборной Альберто Селадеса. В заявку испанцев вошли, в частности, Марко Асенсио, который забил за "Реал" в финале Лиги чемпионов с "Ювентусом", Денис Суарес из "Барселоны", Сауль Ньигес из "Атлетико", Херард Деулофеу, выступавший за итальянский "Милан", а также темнокожий форвард "Атлетика" из Бильбао Иньяки Уильямс.

Лидеры сборной Италии, которую возглавляет Луиджи ди Бьяджо, - 18-летний голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма (он выбирал между поездкой в Польшу и экзаменами в школе), форвард "Фиорентины" Федерико Бернардески, защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани, а также форвард "Сассуоло" Доменико Берарди, который забил уже 43 гола в Серии А.

В составе португальской сборной выступит чемпион Европы Ренату Санчеш из германской "Баварии", звездой команды Чехии может стать 21-летний форвард итальянской "Сампдории" Патрик Шик, которого зовут к себе многие гранды Серии А.

По итогам турнира будут вручены индивидуальные призы - "Золотой футболист" лучшему игроку и "Золотая бутса" лучшему бомбардиру. Лауреатами предыдущих молодежных чемпионатов Европы в разные годы становились Лоран Блан, Давор Шукер, Луиш Фигу, Фабио Каннаваро, Андреа Пирло, Петр Чех, Хуан Мата. В 1980 году лучшим игроком был признан советский футболист Анатолий Демьяненко.

Два года назад лучшим стал полузащитник сборной Португалии Вильям Карвалью, в 2016 году выигравший чемпионат Европы в составе главной команды своей страны.