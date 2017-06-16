Российские боксеры начинают выступление на чемпионате Европы в Харькове

Российский боксер Евгений Тищенко (слева) в финале соревнований по боксу среди мужчин в весовой категории до 91 кг на XXXI летних Олимпийских играх © Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпионат Европы по боксу стартует в пятницу в украинском Харькове. Перед сборной России с лидером в лице олимпийского чемпиона Евгения Тищенко, стоит задача выиграть общекомандный зачет, завоевав пять золотых медалей в 10 весовых категориях.

В Харькове защищать свои чемпионские титулы будут сразу четверо российских боксеров, пять золотых наград россияне завоевали четыре года назад на чемпионате Европы в Минске, а семь лет назад в Москве было завоевано семь золотых наград (в 11 категориях). Последний раз сборная России уступала первенство в общем зачете чемпионатов Европы в 2008 году в британском Ливерпуле, когда с четырьмя золотыми медалями победили украинцы (в их составе выступали нынешние звезды профессионального бокса Василий Ломаченко и Александр Усик).

Еще до начала нынешнего турнира тренерскому штабу сборной России пришлось вносить изменения в состав команды. В среду украинская пограничная служба не впустила на территорию страны Георгия Кушиташвили (категория до 81 кг), который два года назад выступал на турнире в Крыму. Спортсмена заменил Муслим Гаджимагомедов, накануне благополучно прибывший в Харьков.

Кроме того, во въезде на Украину было отказано четырем тренерам российской сборной. Ранее российской делегации была гарантирована безопасность со стороны Международной ассоциации бокса и Европейской конфедерации бокса.

В состав команды на чемпионате Европы также вошли Василий Егоров (весовая категория до 49 кг), Тамир Галанов (до 52 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Габил Мамедов (до 60 кг), Виталий Дунайцев (до 64 кг), Сергей Собылинский (до 69 кг), Петр Хамуков (до 75 кг), Евгений Тищенко (до 91 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг). Помимо олимпийского чемпиона Тищенко, лидером команды является бронзовый призер Игр Виталий Дунайцев.

На Олимпиаде европейцы не в почете

Сборная России остается одной из сильнейших команд Европы в любительском боксе, хотя из 10 золотых олимпийских наград в Рио-де-Жанейро европейцы выиграли лишь две - помимо Тищенко, в супертяжелой категории победил француз Тони Йока. Два года назад в болгарском Самокове российские боксеры завоевали четыре золотых медали. Сильнейшими боксерами континента стали Егоров, Дунайцев, Тищенко и Хамуков, которые выступят и в Харькове.

Чемпионат Европы пройдет в 10 весовых категориях, в каждой из которых будет разыграно восемь лицензий на чемпионат мира, который стартует в конце августа в Гамбурге (Германия). Жеребьевка турнира в Харькове пройдет в пятницу в 12:00 мск, в этот же день состоятся первые предварительные поединки, тогда как финальные бои чемпионата Европы запланированы на 24 июня. Бронзовые медали будут вручены обоим проигравшим полуфиналистам в каждой категории.

Турнир пройдет в харьковском дворце спорта "Локомотив".

Первый чемпионат Европы по боксу прошел еще в 1925 году в Стокгольме. В 1963 и 2010 годах соревнования проходили в Москве, в 2002 году турнир принимала Пермь.