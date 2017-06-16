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Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с Уордом

Спорт
16 июня, 5:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Российский боксер посоветовал американцу хорошо подготовиться к бою-реваншу 17 июня и покинул пресс-конференцию

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Российский боксер Сергей Ковалев во время речи на пресс-конференции перед боем с Андре Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев во время речи на пресс-конференции перед боем с Андре Уордом

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

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Сергей Ковалев и Андре Уорд (слева направо)

Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

Бой Уорд - Ковалев за чемпионские пояса по трем престижным версиям состоится 17 июня в Лас-Вегасе. После выступлений представителей боксеров в заключительной части пресс-конференции Ковалев был приглашен к микрофону. Сказав несколько предложений, Ковалев попрощался с аудиторией и покинул пресс-конференцию. Во время его ухода Уорд прокомментировал ситуацию, назвав ее "классическим ходом".

"Что вы хотите от меня услышать? Я в очередной раз скажу, что готов к поединку и я докажу это 17 июня на ринге. А тебе стоит подготовиться", - сказал Ковалев перед уходом, обращаясь к Уорду.

В завершении пресс-конференции классическое фото "face to face" Уорду пришлось делать совместно с кубинцем Гильермо Ригондо, который свой бой против мексиканца Мозеса Флореса также проведет 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

Речь Ковалева на пресс-конференции.

YouTube/garneksports

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