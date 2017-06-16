Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Робот Бакстер на ВДНХ будет предсказывать исходы матчей Кубка конфедераций

Спорт
16 июня, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня в 17:00 мск - за час до начала стартовой игры турнира между сборными России и Новой Зеландии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Робот Бакстер на "Робостанции" ВДНХ будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня в 17:00 мск - за час до начала стартовой игры турнира между сборными России и Новой Зеландии, которая состоится в Санкт- Петербурге.

В дни проведения матчей перед роботом на столе поставят три полых кубика, куда заранее положат листки бумаги. На двух будут написаны названия команд-участниц прогнозируемой встречи, на одном - слово "ничья". Робот проанализирует пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы. Затем в случайном порядке он выберет один из кубиков, возьмет его руками-манипуляторами и передаст сотруднику "Робостанции", который озвучит результат.

Наблюдать за процессом предсказания смогут посетители ВДНХ за час до начала матчей. Видео с результатом можно будет посмотреть на сайте "Робостанции" и на ее страницах в социальных сетях.

На чемпионате Европы по футболу 2008 года и чемпионате мира - 2010 осьминог Пауль предсказывал результаты матчей с участием сборной Германии. Он жил в океанариуме в Оберхаузене и прогнозировал исходы встреч, открывая щупальцами одну из двух кормушек с флагами стран команд- соперников. Вариант "ничья" морскому оракулу не предлагался. На Евро-2008 осьминог угадал результаты четырех из шести матчей, а на чемпионате мира в ЮАР Паулю удалось предсказать все итоги игр сборной Германии. Один раз Пауль все же сделал исключение и спрогнозировал результат матча, в котором не принимала участия немецкая команда. В финале ЧМ-2010 Испания одержала победу над Нидерландами, а Пауль угадал это. Осьминог умер в 2011 году.

Кубок конфедераций стартует в субботу. В Москве игры примет стадион "Спартак". На столичной арене пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч между сборными Чили и Камеруна, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня - Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе пройдет матч за третье место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
2
В Лондоне вновь загорелся жилой дом
3
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
4
В Петербурге нашли пропавшую женщину с месячной внучкой
5
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
6
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 году
7
Полиция Вашингтона арестовала двух граждан Турции за участие в беспорядках
Темы дня
Загрузка...
Реклама