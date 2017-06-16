Робот Бакстер на ВДНХ будет предсказывать исходы матчей Кубка конфедераций

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Робот Бакстер на "Робостанции" ВДНХ будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает сайт столичной мэрии.

Первый прогноз робот Бакстер сделает 17 июня в 17:00 мск - за час до начала стартовой игры турнира между сборными России и Новой Зеландии, которая состоится в Санкт- Петербурге.

В дни проведения матчей перед роботом на столе поставят три полых кубика, куда заранее положат листки бумаги. На двух будут написаны названия команд-участниц прогнозируемой встречи, на одном - слово "ничья". Робот проанализирует пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы. Затем в случайном порядке он выберет один из кубиков, возьмет его руками-манипуляторами и передаст сотруднику "Робостанции", который озвучит результат.

Наблюдать за процессом предсказания смогут посетители ВДНХ за час до начала матчей. Видео с результатом можно будет посмотреть на сайте "Робостанции" и на ее страницах в социальных сетях.

На чемпионате Европы по футболу 2008 года и чемпионате мира - 2010 осьминог Пауль предсказывал результаты матчей с участием сборной Германии. Он жил в океанариуме в Оберхаузене и прогнозировал исходы встреч, открывая щупальцами одну из двух кормушек с флагами стран команд- соперников. Вариант "ничья" морскому оракулу не предлагался. На Евро-2008 осьминог угадал результаты четырех из шести матчей, а на чемпионате мира в ЮАР Паулю удалось предсказать все итоги игр сборной Германии. Один раз Пауль все же сделал исключение и спрогнозировал результат матча, в котором не принимала участия немецкая команда. В финале ЧМ-2010 Испания одержала победу над Нидерландами, а Пауль угадал это. Осьминог умер в 2011 году.

Кубок конфедераций стартует в субботу. В Москве игры примет стадион "Спартак". На столичной арене пройдут четыре встречи: 18 июня состоится матч между сборными Чили и Камеруна, 21 июня сыграют Россия и Португалия, 25 июня - Австралия и Камерун. 2 июля на стадионе пройдет матч за третье место.