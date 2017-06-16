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Замешанный в коррупции скаут южнокорейского футбольного клуба найден мертвым на стадионе

Спорт
16 июня, 9:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

По предварительным данным функционер, имя которого не называется, совершил самоубийство

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший скаут южнокорейского футбольного клуба "Чонбук", осужденный за подкуп судей, в пятницу был найден повешенным на домашнем стадионе команды в Чонджу. Об этом сообщает агентство Yohnap.

Имя погибшего не уточняется. По предварительным данным, он совершил самоубийство.

В 2013 году "Чонбук" был оштрафован на 100 млн вон (около 5,2 млн рублей) за подкуп судей, который осуществил скаут. Сам функционер был отстранен от должности в клубе и приговорен в 2016 году к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой наказания на два года.

"Чонбук" выступает в высшем дивизионе корейского чемпионата. Клуб четырежды становился чемпионом Южной Кореи (2009, 2011, 2014, 2015), дважды выигрывал азиатскую Лигу чемпионов (2006, 2016), однако в январе 2017-го был отстранен от участия в турнире из-за коррупционного скандала.

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