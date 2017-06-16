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Федерация бокса РФ не будет подавать жалобу из-за отказа Кушиташвили во въезде на Украину

Спорт
16 июня, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Российскому боксеру было отказано во въезде на территорию Украины в связи с выступлением в Крыму в 2015 году

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Умар Кремлев

Умар Кремлев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России не собирается подавать жалобу в международные спортивные инстанции в связи с тем, что Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на Украину для участия в чемпионате Европы в Харькове. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

В среду Кушиташвили отказали во въезде на территорию Украины в связи с его выступлением в Крыму в 2015 году. Вместе с ним во въезде в страну было отказано еще семи представителям российской делегации, ехавшим на турнир. Запрет коснулся пресс-атташе Федерации бокса России Влады Романовой, четырех тренеров, двух журналистов и нескольких российских болельщиков. Чемпионат Европы пройдет с 16 по 24 июня.

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что федерация должна срочно подать жалобу в Международный олимпийский комитет, Международную ассоциацию бокса, а также в Спортивный арбитражный суд.

"Не вижу смысла подавать жалобу. Главное, чтобы такое больше не повторилось. Наша задача - завоевывать медали, а не судиться, - сказал Кремлев. - Сейчас надо готовиться к чемпионату мира".

Вины оргкомитета чемпионата Европы и Украинской федерации бокса в случившемся нет, считает генсек Федерации бокса России. "Мы подавали списки участников за две недели до турнира, все согласовали, принимающая сторона хотела, чтобы он (Кушиташвили) выступал. Видно, что им поступило требование сверху, чтобы его убрали. Если международные турниры будут проходить на Украине, отказываться на них выступать мы не будем", - подчеркнул он.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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