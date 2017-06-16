Петербургские синхронистки выиграли групповые соревнования на Спартакиаде учащихся

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга стала победительницей соревнований по синхронному плаванию в группах на восьмой летней Спартакиаде учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Победительницы получили в сумме 170,9113 балла за обязательную и произвольную программы. Второе место заняла сборная Москвы (167,5151), третье - представительницы Московской области (165,5215).

Ранее в индивидуальных соревнованиях победу одержала петербургская спортсменка Антонина Базлова, в дуэтах - москвички Елизавета Минаева и Ксения Ладная.

Соревнования по синхронному плаванию проходили в Ростове-на Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.