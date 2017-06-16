Брусникина: здоровая конкурентная среда на Спартакиаде позволяет улучшать свое мастерство

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и главный тренер сборной Московской области Ольга Брусникина считает, что здоровая конкурентная среда на Спартакиаде учащихся России позволяет улучшать свое мастерство. Слова спортсменки приводит пресс-служба соревнований.

"Уровень конкуренции на Спартакиаде очень высокий, - сказала Брусникина. - В турнире участвуют девушки, выступающие за юниорскую сборную России. Они в дальнейшем будут представлять одну команду. Самое важное, что на Спартакиаде есть здоровая конкурентная среда, которая позволяет улучшать свое мастерство, радует, что меняется пьедестал почета".

Брусникина рассказала, что представительница ее команды готовится к выступлению на чемпионате мира. "К сожалению, не все смогут стать олимпийскими чемпионками, - отметила тренер. - Все же отбор в сборную России очень жесткий. Сейчас представительница Московской области Вероника Калинина готовится к чемпионату мира, который состоится в Будапеште с 16 по 30 июля, и это приятно".

Брусникина рассказала, как пришла в синхронное плавание. "Я с детства сильно боялась воды, - сказала бывшая синхронистка. - У нас в нескольких минутах ходьбы от дома был бассейн. Мама однажды сказала мне, что я буду учиться плавать, и мы идем в бассейн. Мы пришли, но все обычные группы были укомплектованы, осталась только по синхронному плаванию, и мама решила, что главное - меня научат плавать, и нет разницы в какой группе, с того момента все и началось".

Трехкратная олимпийская чемпионка посоветовала молодым синхронисткам полностью выкладываться на тренировках для достижения результата. "Необходимы терпение и полная самоотдача на тренировках: без этого ничего не получится, - сказала Брусникина. - Начинать себя жалеть или терять веру в себя - большой минус. В целом мне интересно работать именно с детьми, видеть, как они растут и начинают постепенно добиваться результата".

Под руководством Брусникиной сборная Московской области по синхронному плаванию стала бронзовым призером восьмой летней Спартакиады учащихся в группах. Соревнования по синхронному плаванию проходили в Ростове-на-Дону. Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.