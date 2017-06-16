Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура Швейцарии сообщила о 178 подозрительных платежах по делу о коррупции в футболе

Спорт
16 июня, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Первое уголовное дело в рамках данного расследования уже завершено

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Швейцарии получила 178 сообщений о подозрительных денежных транзакциях в рамках расследования дела о коррупции в футболе. Об этом сообщается в релизе ведомства.

Прокуратура подтвердила, что завершено первое уголовное дело по делу о коррупции. Как сообщило агентство Рейтер в четверг, речь идет о бывшем сотруднике банка Julius Baer аргентинце Хорхе Арсуаге, который признал свою вину во время заседания в суде Нью-Йорка и подтвердил, что с 2010 году помогал занимающему на тот момент пост президента Аргентинской футбольной федерации Хулио Грондону отмывать деньги через счета в швейцарских банках.

Смотрите также

Бывший банкир признал себя виновным по делу о коррупции в ФИФА

По данным швейцарской прокуратуры, незаконно были переведены средства в размере 650 тысяч долларов. Прокуратура не называет имени бывшего банкира, однако сообщает, что он признан виновным по статье о подделке документов и о недоведении до сведения прокуратуры информации о подозрительных денежных переводах. 650 тысяч долларов будут отчуждены в швейцарскую казну.

Прокуратура страны на данный момент ведет 25 дел в рамках расследования коррупции в футболе.

Крупнейший в истории Международной федерации футбола (ФИФА) скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице- президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Коррупционный скандал в ФИФА
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама