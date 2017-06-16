Прокуратура Швейцарии сообщила о 178 подозрительных платежах по делу о коррупции в футболе

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Прокуратура Швейцарии получила 178 сообщений о подозрительных денежных транзакциях в рамках расследования дела о коррупции в футболе. Об этом сообщается в релизе ведомства.
Прокуратура подтвердила, что завершено первое уголовное дело по делу о коррупции. Как сообщило агентство Рейтер в четверг, речь идет о бывшем сотруднике банка Julius Baer аргентинце Хорхе Арсуаге, который признал свою вину во время заседания в суде Нью-Йорка и подтвердил, что с 2010 году помогал занимающему на тот момент пост президента Аргентинской футбольной федерации Хулио Грондону отмывать деньги через счета в швейцарских банках.
По данным швейцарской прокуратуры, незаконно были переведены средства в размере 650 тысяч долларов. Прокуратура не называет имени бывшего банкира, однако сообщает, что он признан виновным по статье о подделке документов и о недоведении до сведения прокуратуры информации о подозрительных денежных переводах. 650 тысяч долларов будут отчуждены в швейцарскую казну.
Прокуратура страны на данный момент ведет 25 дел в рамках расследования коррупции в футболе.
Крупнейший в истории Международной федерации футбола (ФИФА) скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице- президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.
Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая.