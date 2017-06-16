Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпион мира Подольски перешел в японский футбольный клуб "Виссел Кобе"

Спорт
16 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лукас Подольски

Лукас Подольски

© EPA/FRIEDEMANN VOGEL

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел из турецкого футбольного клуба "Галатасарай" в японский "Виссел Кобе". Об этом сообщается в Twitter японского клуба.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2018 года. По предварительным данным, сумма трансфера составила €2,6 млн. В прошедшем сезоне Подольски провел за "Галатасарай" 32 матча и забил 17 мячей.

Подольски является чемпионом мира в составе сборной Германии. Он становился чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии в составе "Баварии" (2008), обладателем Кубка Англии в составе "Арсенала" (2014).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
3
Жительница Украины пыталась провезти сына через польскую границу в чемодане
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
6
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
7
"Анекдоты от Си Цзиньпина" стали бестселлером в Китае
Темы дня
Загрузка...
Реклама