Чемпион мира Подольски перешел в японский футбольный клуб "Виссел Кобе"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Немецкий нападающий Лукас Подольски перешел из турецкого футбольного клуба "Галатасарай" в японский "Виссел Кобе". Об этом сообщается в Twitter японского клуба.

Контракт 32-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2018 года. По предварительным данным, сумма трансфера составила €2,6 млн. В прошедшем сезоне Подольски провел за "Галатасарай" 32 матча и забил 17 мячей.

Подольски является чемпионом мира в составе сборной Германии. Он становился чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии в составе "Баварии" (2008), обладателем Кубка Англии в составе "Арсенала" (2014).

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