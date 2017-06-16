Российский штангист Терехин дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала Эдуарда Терехина на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Отсчет дисквалификации спортсмена ведется с 16 мая 2016 года.

Терехин является бронзовым призером юношеского первенства России 2015 года.