Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 12:07
Развитие бизнес-навигации в РоссииИнфографика 16 июня, 12:00
Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 июня, 11:56
ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для LaysЭкономика и бизнес 16 июня, 11:56
Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на УралеНовости Урала 16 июня, 11:54
Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедерацийСпорт 16 июня, 11:54
Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственностиСоциальная ответственность 16 июня, 11:52
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 11:49
Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболуМосква 16 июня, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия полностью готова к проведению Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
"Сегодня очень важное событие, мы в преддверии футбольного праздника, это турнир чемпионов. Россия, давая Международной федерации футбола (ФИФА) обязательства по подготовке, абсолютно готова к проведению турнира", - заявил Мутко.
"Готовы стадионы, отели, все меры безопасности. Также готовы дополнительные сервисы - безвизовый режим для обладателей билетов. Эта функция работает, любители футбола уже приезжают. Также формируются специальные поезда, в городах приняли решение о бесплатном проезде", - добавил Мутко.
Мутко подчеркнул, что всем командам созданы все условия для подготовки к первым матчам. "Будут играть сильнейшие футболисты мира, мы с нетерпением ждем начала турнира", - сказал Мутко в заключение.
В стартовом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт- Петербурге.