Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия полностью готова к проведению Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Сегодня очень важное событие, мы в преддверии футбольного праздника, это турнир чемпионов. Россия, давая Международной федерации футбола (ФИФА) обязательства по подготовке, абсолютно готова к проведению турнира", - заявил Мутко.

"Готовы стадионы, отели, все меры безопасности. Также готовы дополнительные сервисы - безвизовый режим для обладателей билетов. Эта функция работает, любители футбола уже приезжают. Также формируются специальные поезда, в городах приняли решение о бесплатном проезде", - добавил Мутко.

Мутко подчеркнул, что всем командам созданы все условия для подготовки к первым матчам. "Будут играть сильнейшие футболисты мира, мы с нетерпением ждем начала турнира", - сказал Мутко в заключение.

В стартовом матче турнира сыграют сборные России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт- Петербурге.