Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Готовность России к Кубку конфедераций превзошла ожидания Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом на пресс-конференции заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Лучшего мы ожидать не могли, Россия планировала это многие годы. Думаю, Кубок конфедераций - это очень важная операционная веха на пути к чемпионату мира. Это планирование безопасности, опыт, который будет важен для чемпионата мира. Но нам надо будет сделать еще один шаг - вчера мы объявили, что будет проходить система мониторинга дискриминации", - сказала Самура.

"Я приехала за два дня до старта соревнования, поэтому мне повезло. У меня была возможность съездить в Москву, поэтому могу подтвердить каждое слово Виталия Мутко - готовность 100 процентов, все команды приехали, они готовы посоревноваться. Мы можем рассчитывать на самое лучшее соревнование, которое было в России", - добавила генсек ФИФА.

Реализовано 60% билетов на матчи турнира

"На данный момент продано 480 тысяч билетов, это примерно 60 процентов. Конечно, будут покупать в последний момент, так что, думаю, будут аншлаги на всех матчах", - сказала Самура.

В стартовом матче сыграют сборные России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

"На завтра 40 тысяч билетов продано, осталось 7 тысяч. А на матч Россия - Португалия, который пройдет в Москве, все билеты были реализованы в первую неделю продаж", - сообщила она.