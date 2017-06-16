Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация современного пятиборья России дисквалифицировала Максима Кустова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Отсчет дисквалификации ведется с 4 октября 2016 года.

Кустов был недопущен к участию в летней Олимпиаде в Рио, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.