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Лидер европейского рейтинга драфта НХЛ Костин восстановился от травмы

Спорт
16 июня, 12:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В середине января форвард московского "Динамо" перенес операцию, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского "Динамо" Клим Костин, являющийся лидером европейского рейтинга драфта по версии центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ), восстановился после травмы. Об этом ТАСС сообщил отец игрока Сергей Костин.

В середине января в Штутгарте Костин перенес операцию, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона. "Он уже восстановился. В марте он занимался в Детройте, в апреле вернулся домой и продолжил подготовку под моим присмотром, - сказал Костин-старший. - В мае в Америке его проверили врачи, и сейчас он работает со всеми весами".

Драфт НХЛ пройдет в Чикаго с 23 по 24 июня. "19 июня он вылетит из Майами в Детройт, а оттуда в Чикаго. После драфта он, скорее всего, останется для подготовки в тренировочном лагере. Потом вернется в Россию", - рассказал отец игрока.

"Сам он говорит, что у него мечта играть в НХЛ, выиграть Кубок Стэнли. Он хочет себя попробовать на уровне не ниже Американской хоккейной лиги", - рассказал его отец.

В среду президиум Всероссийского физкультурно- спортивного общества "Динамо" одобрил участие команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги, которая будет представлять новое юридическое лицо - ООО "Хоккейный клуб "Динамо". АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженность за несколько месяцев перед игроками. Ранее стало известно, что балашихинское "Динамо", которое является фарм-клубом бело-голубых, не планирует подавать заявку на выступление в следующем сезоне Высшей хоккейной лиги.

"Останется ли он в Америке, будет зависеть от драфта НХЛ и от того, что будет с "Динамо". Мне сказали, что в "Динамо", где перед ним тоже есть задолженность, все пока туманно. По моему мнению, если не станет команды из Балашихи, все будет, как в прошлом году. Т. е. хорошей игровой практики у него может не быть", - сказал Костин- старший.

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