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День открытия Кубка конфедераций станет одним из самых теплых с начала лета в Петербурге

Спорт
16 июня, 12:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

Воздух прогреется до 22-24 градусов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. День матча открытия Кубка конфедераций по футболу Петербург будет одним из самых теплых с начала лета: ожидается, что 17 июня в северной столице будет солнечно, а воздух прогреется до 22-24 градусов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Завтра будет хорошая погода, тепло, солнечно, воздух прогреется до 22-24 градусов", - сказал он.

Колесов добавил, что у этой субботы есть все шансы стать самым теплым днем с начала лета: только 7 июня температура воздуха доходила до 23,1 градуса тепла.

В субботу, 17 июня, на стадионе "Санкт-Петербург" состоится первая встреча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Также в группе А сыграют команды Португалии и Мексики. В группе В выступят команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Арена "Санкт-Петербург" - единственный стадион в мире, который имеет раздвижную крышу и выкатное поле. Благодаря этим критериям арена пригодна для матчей круглый год и в любую погоду, кроме того, на стадионе без вреда для газона можно проводить различные концерты и шоу.

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