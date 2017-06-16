Представитель лыжного двоеборья Зайнуллин дисквалифицирован за допинг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала Артура Зайнуллина на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

26-летний Зайнуллин является чемпионом России 2015 года в командном первенстве. Спортсмен также становился серебряным призером чемпионата России в командном первенстве (2014) и бронзовым - в командном первенстве (2013, 2016) и командном спринте (2014).

Кроме того, Федерация бокса России дисквалифицировала Джабраила Дикаева и Муслима Исламова на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Отсчет дисквалификаций боксеров ведется с 9 декабря 2016 года.