Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель лыжного двоеборья Зайнуллин дисквалифицирован за допинг

Спорт
16 июня, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Также дисквалифицированы на четыре года боксеры Джабраил Дикаев и Муслим Исламов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала Артура Зайнуллина на четыре года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

26-летний Зайнуллин является чемпионом России 2015 года в командном первенстве. Спортсмен также становился серебряным призером чемпионата России в командном первенстве (2014) и бронзовым - в командном первенстве (2013, 2016) и командном спринте (2014).

Кроме того, Федерация бокса России дисквалифицировала Джабраила Дикаева и Муслима Исламова на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Отсчет дисквалификаций боксеров ведется с 9 декабря 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
6
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
7
Bild: Scooter намерена выступить в Крыму
Темы дня
Загрузка...
Реклама