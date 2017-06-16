Мутко пригласил журналистов ознакомиться с условиями труда строителей стадионов ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко пригласил иностранных журналистов посетить стройки стадионов чемпионата мира 2018 года, чтобы они могли ознакомиться с условиями труда рабочих. Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Я раз в неделю посещаю один из стадионов, если вас интересует, давайте после Кубка конфедераций посетим стройки, поговорим с рабочими, вы посмотрите. Если вы на что-то нацелены, то всегда найдете свою цель. В России одно из самых жестких трудовых и миграционных законодательств. Для нас важно, чтобы была объективная оценка, и вы напишете сами, как обстоят дела с правами рабочих", - сказал Мутко.

На этой неделе организация Human rights watch в своем докладе "Красная карточка. Эксплуатация работников на строительстве объектов чемпионата мира по футболу - 2018 в России" сообщила о нарушениях прав работников, занимающихся возведением объектов чемпионата мира 2018 года. Позже ФИФА опубликовала заявление о том, что последние проверки службы мониторинга организации показали, что около 80% проблем, выявленных при строительстве стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года, были решены российскими компаниями.