Тренер: Кулижников и Мурашов не нуждаются в тренировках с иностранными конькобежцами

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Иностранные конькобежцы не будут привлекаться к совместным тренировкам с российскими спринтерами, лидеры команды Павел Кулижников и Руслан Мурашов не нуждаются в таких спаррингах. Такое мнение ТАСС высказал тренер спринтерской группы сборной России Дмитрий Дорофеев.

Ранее стало известно, что к тренировкам с наставником сборной России Константином Полтавцом привлечен олимпийский чемпион 2014 года голландец Кун Вервей. Как сообщил ТАСС глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов, Вервей будет выполнять роль спарринг-партнера для российских спортсменов.

"У нас сбалансированная команда, и я считаю, что на данный момент нет таких конькобежцев, которые могут помочь Мурашову и Кулижникову, они могут помочь только сами себе. На данный момент, особенно в олимпийский сезон, я не вижу такой необходимости. Все те лидеры, которые могли бы помочь, все задействованы в своих национальных командах и ведущих клубах", - заявил Дорофеев.