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Футболист "Локомотива" Майкон перешел в "Антальяспор"

Спорт
16 июня, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Бразильский форвард выступал за московский клуб с марта 2010 года

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Майкон

Майкон

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" подписал трехлетний контракт с нападающим российского "Локомотива" Майконом. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Ранее в интервью ТАСС президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что зимой клуб предлагал Майкону продлить соглашение, однако бразильца не устроили финансовые условия.

Майкон перешел в "Локомотив" в марте 2010 года. Бразилец провел за команду в различных турнирах 193 матча, забив 30 мячей. В прошедшем сезоне 27-летний Майкон провел 28 матчей, в которых забил шесть мячей, а также стал обладателем Кубка России.

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