Футболист "Локомотива" Майкон перешел в "Антальяспор"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" подписал трехлетний контракт с нападающим российского "Локомотива" Майконом. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Ранее в интервью ТАСС президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что зимой клуб предлагал Майкону продлить соглашение, однако бразильца не устроили финансовые условия.

Майкон перешел в "Локомотив" в марте 2010 года. Бразилец провел за команду в различных турнирах 193 матча, забив 30 мячей. В прошедшем сезоне 27-летний Майкон провел 28 матчей, в которых забил шесть мячей, а также стал обладателем Кубка России.