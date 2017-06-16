Футболист "Локомотива" Майкон перешел в "Антальяспор"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Антальяспор" подписал трехлетний контракт с нападающим российского "Локомотива" Майконом. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Ранее в интервью ТАСС президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что зимой клуб предлагал Майкону продлить соглашение, однако бразильца не устроили финансовые условия.
Майкон перешел в "Локомотив" в марте 2010 года. Бразилец провел за команду в различных турнирах 193 матча, забив 30 мячей. В прошедшем сезоне 27-летний Майкон провел 28 матчей, в которых забил шесть мячей, а также стал обладателем Кубка России.