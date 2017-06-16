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Сорокин: почвы для протестов против проведения ЧМ-2018 в России нет

Спорт
16 июня, 12:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

Вице-премьер РФ Виталий Мутко добавил, что событий, подобных протестам в Бразилии перед мировым первенством в 2014 году, не ожидается

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Оснований для протестов жителей России против чемпионата мира 2018 года по футболу нет, более 90% граждан поддерживают проведение турнира в стране. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Отвечая на вопрос о возможных протестах в России, Сорокин ответил: "У нас были независимые опросы, более 90% поддерживают проведение чемпионата мира, поэтому нет почвы для каких-то протестов".

Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко добавил, что событий, подобных протестам в Бразилии перед мировым первенством в 2014 году, не ожидается. "Думаю, таких протестов не предвидится. Если вы имеете в виду такие (события), какие были в Бразилии. Мы открытая страна, у нас действуют законы, которые все должны соблюдать", - добавил он.

В 2014 году десятки тысяч жителей Бразилии протестовали против расходов государства на проведение мирового первенства.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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