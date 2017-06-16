Сорокин: почвы для протестов против проведения ЧМ-2018 в России нет

Явка на голосовании по программе реновации в Москве превысила 70%Общество 16 июня, 13:46
Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Полиция задержала пьяного водителя, который вел пассажирский автобус из Башкирии на УралНовости Урала 16 июня, 13:42
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Оснований для протестов жителей России против чемпионата мира 2018 года по футболу нет, более 90% граждан поддерживают проведение турнира в стране. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Отвечая на вопрос о возможных протестах в России, Сорокин ответил: "У нас были независимые опросы, более 90% поддерживают проведение чемпионата мира, поэтому нет почвы для каких-то протестов".
Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко добавил, что событий, подобных протестам в Бразилии перед мировым первенством в 2014 году, не ожидается. "Думаю, таких протестов не предвидится. Если вы имеете в виду такие (события), какие были в Бразилии. Мы открытая страна, у нас действуют законы, которые все должны соблюдать", - добавил он.
В 2014 году десятки тысяч жителей Бразилии протестовали против расходов государства на проведение мирового первенства.
Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.