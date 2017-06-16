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ФСПР может подать апелляцию на дисквалификацию пятиборца Кустова

Спорт
16 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам главного тренера сборной России Андрея Моисеева, ситуацию с дисквалификацией изучат юристы

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Максим Кустов

Максим Кустов

© Сергей Бобылев/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация современного пятиборья России (ФСПР) рассматривает вариант подачи апелляции на дисквалификацию за допинг Максима Кустова. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

В пятницу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации Кустова за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Спортсмен был недопущен к участию в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поскольку его имя фигурировало в первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Согласно данным доклада, допинг-проба спортсмена в апреле 2014 года дала положительный результат на тренболон, метенолон и оксандролон, входящие в список запрещенных веществ WADA.

"Ситуация, я так понимаю, еще не закончена - возможно, будем подавать апелляцию в дальнейшие инстанции. Мы проводили внутреннее расследование, и спортсмен не признал своей вины, - сказал Моисеев. - К сожалению, его ситуация неоднозначная, поэтому посмотрим, что можно из нее выжать. Запрещенная субстанция в его организме по факту не была найдена, поэтому будем смотреть, что можно в этой ситуации сделать".

Ситуацию с дисквалификацией Кустова изучат юристы, сообщил Моисеев. "Сначала имя Кустова фигурировало в докладе Макларена вместе с Ильей Фроловым. Потом от Фролова отстали, а с Кустовым начались разбирательства, поскольку он попал на Олимпиаду. Соответственно, все перевалилось на него - ему инкриминировали другие вещи, но по факту явные доказательства мы не получили", - подчеркнул тренер.

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