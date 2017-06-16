Российские препараты "Мексикор" и "Мексидол" способны заменить спортсменам мельдоний

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. "Мексикор" и "Мексидол" способны стать альтернативой препаратам, которые содержат запрещенное Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вещество мельдоний. Об этом ТАСС рассказал профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, руководитель Центра спортивной медицины Андрей Спасский.

Мельдоний, содержащийся в латвийском препарате "Милдронат", который активно использовался российскими спортсменами, был внесен в список запрещенных средств WADA 1 января 2016 года. Поскольку на тот момент срок его выведения из организма был недостаточно изучен, вещество было обнаружено в допинг-пробах почти 300 спортсменов. Позже WADA провело дополнительные исследования, по итогам которых большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

"Мексикор" и "Мексидол" могут стать альтернативой мельдонию, но до их внедрения в спортивную медицину нужно провести клинические испытания. Их применяли в кардиологии и неврологии, и эффект был очень хорошим. Самое интересное, что они хорошо себя зарекомендовали как раз на миокард, который находится в условиях гипоксии, а это важно для спортсменов высших достижений, которые испытывают аэробные нагрузки", - сказал Спасский.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что эти препараты не содержат запрещенных веществ. "Формула ни одного из этих препаратов не указывает на то, что это допинг", - подчеркнул он.

В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.