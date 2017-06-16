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Путин посетит стартовый матч Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия

Спорт
16 июня, 13:03 дата обновления: 16 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Матч открытия турнира состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург"

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Михаил Метцель/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 17 июня в Санкт-Петербурге посетит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

"Да, посетит", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Пресс-секретарь отметил, что уровень подготовки к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня, можно будет оценить по его итогам. 

"Но, насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы. У российской стороны есть богатый опыт по проведению подобных мероприятий, есть все основания полагать, что все должно пройти успешно, на подобающем высоком уровне", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают подготовку к предстоящему в 2018 году чемпионату мира по футболу, представитель Кремля отметил, что "проводится еще более масштабная подготовка, все идет по плану". "Президент сам часто обращается к этой теме, получает доклады от тех, кто причастен к этой теме, и пока все идет по плану, все идет хорошо", - добавил он.

Матч открытия Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург", начало - 18:00 мск.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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