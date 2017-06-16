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Сборная Египта по тяжелой атлетике может быть дисквалифицирована из-за допинга

Спорт
16 июня, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня /ТАСС

IWF подтвердила, что пять египетских спортсменов на юношеском чемпионате Африки, включая двух 14-летних девушек, а также два 20-летних штангиста уличены в нарушении антидопинговых правил

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МОСКВА, 16 июня, /ТАСС/. Сборная Египта по тяжелой атлетике может быть отстранена от международных соревнований из-за положительных допинг-проб спортсменов этой страны, взятых на юношеском и молодежном чемпионатах Африки 2016 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) подтвердила, что пять спортсменов на юношеском чемпионате, включая двух 14-летних девушек, а также два 20-летних штангиста уличены в нарушении антидопинговых правил. Допинг-тесты показали наличие в крови спортсменов стероидов.

"Федерация тяжелой атлетики Египта не информировала нас о примененных санкциях. Но правила предусматривают, что к федерации может быть применена трехлетняя дисквалификация и штраф в размере $250 тысяч", - сообщил глава египетского комитета по борьбе с допингом Усама Гонейм.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам исполкома организации 9 июня заявил, что IWF должна до декабря 2017 года направить в МОК отчет о решении проблем с допингом в тяжелой атлетике. Бах выразил обеспокоенность количеством выявленных нарушений в этом виде спорта после перепроверок допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Кроме того, глава МОК отметил, что потеря 64 квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в тяжелой атлетике является следствием проблем с допингом в этом виде спорта. Бах добавил, что федерация в настоящий момент выполняет меры по восстановлению и соответствию кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако сделано еще не все.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

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