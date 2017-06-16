Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Стадион "Санкт-Петербург", задействованный на Кубке конфедераций, может перейти в полное управление футбольного клуба "Зенит" в августе, когда будет подписано кассационное соглашение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Стадион сейчас на балансе города, а "Зенит" будет его эксплуатировать. Готовится кассационное соглашение. Надеюсь, оно будет подписано в августе, тогда полноценным владельцем станет "Зенит", - сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре игры, в частности матч открытия и финал.