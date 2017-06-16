Менеджмент сборной Германии отметил уровень безопасности на Кубке конфедераций в Сочи

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СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Меры безопасности, предпринятые на Кубке конфедераций в Сочи, не доставляют футболистам сборной Германии никаких неудобств. Об этом сообщил в пятницу журналистам менеджер национальной команды Оливер Бирхофф.
"Конечно, безопасность хорошо организована, - сказал он. - Она не доставляет нам никаких неудобств".
В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии разгромила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков. Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году заняла третье место.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.