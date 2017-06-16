Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Менеджмент сборной Германии отметил уровень безопасности на Кубке конфедераций в Сочи

Спорт
16 июня, 13:15 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Менеджер национальной команды Оливер Бирхофф сообщил, что меры безопасности не доставляют сборной никаких неудобств

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Меры безопасности, предпринятые на Кубке конфедераций в Сочи, не доставляют футболистам сборной Германии никаких неудобств. Об этом сообщил в пятницу журналистам менеджер национальной команды Оливер Бирхофф.

"Конечно, безопасность хорошо организована, - сказал он. - Она не доставляет нам никаких неудобств".

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира - 2018, сборная Германии разгромила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков. Действующий чемпион мира в третий раз принимает участие в Кубке конфедераций. В 1999 году сборная Германии не смогла выйти из группы, в 2005 году заняла третье место.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
6
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама