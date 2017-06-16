Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКА

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич присоединится к армейцам на сборе 20 июня, ситуация с возможностью продления контракта между ним и московским клубом по-прежнему не прояснилась. Об этом Тошич сообщил ТАСС.
Действующий контракт 30-летнего серба с ЦСКА рассчитан до 30 июня. Ранее в СМИ появилась информация, что Тошич может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".
"Я поеду на сбор, 20 июня буду на тренировке. И, наверное, там все и обсужу с руководством. Пока никаких новостей (по контракту) нет, ничего не изменилось", - сказал полузащитник.
Серб перешел в ЦСКА в 2010 году. За красно-синих он провел в различных турнирах 241 матч и забил 47 мячей. До ЦСКА Тошич выступал за сербские "Пролетер Зренянин", "Банат Зренянин", "Партизан", английский "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Кельн".