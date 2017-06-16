Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной Чили

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной Чили по футболу Клаудио Браво не планирует из-за травмы покидать расположение команды во время Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал защитник чилийской команды Гонсало Хара.

Браво еще не оправился от травмы, полученной в апреле в игре за английский "Манчестер Сити". Голкипер пропустит стартовый матч национальной команды на Кубке конфедераций против сборной Камеруна.

"Он прибывает в хорошем настроении, несмотря на травму. Браво профессионально относится к делу, поэтому у него нет мысли покидать расположение команды из-за повреждения. Я и вся команда относимся к нему с уважением. Надеюсь, что сборная в любом случае сумеет показать хороший результат на Кубке конфедераций", - сказал Хара.

Чилийский защитник отметил, что ему нравится пребывание в России. "Здесь здорово. Рад оказаться в России и выступать тут против лучших команд мира вместе со своими партнерами. У нас сплоченный коллектив, мы способны на многое, надеюсь, что все получится", - добавил футболист сборной Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.