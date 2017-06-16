Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной Чили

Море детей и вложений: как изменился "Артек" за три года в составе РоссииВ стране 16 июня, 13:43
Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезонСпорт 16 июня, 13:38
Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 п. п., до 9%Экономика и бизнес 16 июня, 13:32
Сербский футболист Тошич сообщил, что 20 июня приедет на сбор ЦСКАСпорт 16 июня, 13:29
Травмированный голкипер Браво не собирается покидать расположение сборной ЧилиСпорт 16 июня, 13:28
Мутко: стадион "Санкт-Петербург" может перейти в управление ФК "Зенит" в августеСпорт 16 июня, 13:13
Аэропорт Шереметьево в январе-мае увеличил пассажиропоток на 17,4%Транспорт 16 июня, 13:10
"Надежда есть всегда": главные цитаты из фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"Политика 16 июня, 13:05
Решение по выкатному полю стадиона в Петербурге будет принято после Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вратарь сборной Чили по футболу Клаудио Браво не планирует из-за травмы покидать расположение команды во время Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал защитник чилийской команды Гонсало Хара.
Браво еще не оправился от травмы, полученной в апреле в игре за английский "Манчестер Сити". Голкипер пропустит стартовый матч национальной команды на Кубке конфедераций против сборной Камеруна.
"Он прибывает в хорошем настроении, несмотря на травму. Браво профессионально относится к делу, поэтому у него нет мысли покидать расположение команды из-за повреждения. Я и вся команда относимся к нему с уважением. Надеюсь, что сборная в любом случае сумеет показать хороший результат на Кубке конфедераций", - сказал Хара.
Чилийский защитник отметил, что ему нравится пребывание в России. "Здесь здорово. Рад оказаться в России и выступать тут против лучших команд мира вместе со своими партнерами. У нас сплоченный коллектив, мы способны на многое, надеюсь, что все получится", - добавил футболист сборной Чили.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.