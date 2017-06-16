Тренер сборной Новой Зеландии: поле стадиона в Петербурге выглядит отлично

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Поле стадиона "Санкт-Петербург" выглядит отлично, его состояние в любом случае не станет проблемой для сборной Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций против команды России. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон.
В мае газон стадиона "Санкт-Петербург" был заменен из-за его неудовлетворительного состояния.
"Это точно не станет проблемой. Во всяком случае, мы видели поле, оно выглядит отлично. В матчах нашей конфедерации мы играем на полях и похуже, так что нас сложно чем-то удивить в этом плане", - сказал Хадсон.
Сборная Новой Зеландии сыграет с командой России в стартовом матче Кубка конфедераций. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.