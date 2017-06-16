Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезон

Спорт
16 июня, 13:38 UTC+3 ЖУКОВСКИЙ /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В апреле тренер Цыплакова сообщил, что спортсмен, не выступавший в зимнем сезоне, уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Даниил Цыплаков

Даниил Цыплаков

© Владимир Смирнов/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Даниил Цыплаков, выступающий в прыжках в высоту и получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, вероятнее всего, пропустит летний сезон. Об этом сообщил ТАСС отец и личный тренер спортсмена Александр Цыплаков.

В апреле тренер Цыплакова сообщил ТАСС, что спортсмен, не выступавший в зимнем сезоне, уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой.

"Я не исключаю, что Даниил вообще пропустит этот сезон, - заметил Цыплаков-старший. - Только в середине июля врачи могут разрешить спортсмену прыгать в полную силу, поэтому не вижу смысла в создавшихся условиях рисковать здоровьем и выходить сразу на соревнования. Если бы на международных стартах мы выступали под флагом России, то тогда, может быть, и можно было поторопиться со стартами. А защищать честь нейтрального флага нам неинтересно".

"Поэтому мы ждем, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) вернут членство в IAAF, а полноценно выступать начнем только зимой - будем готовиться к чемпионату мира в помещении. Хотя я допускаю, что в сентябре он выступит на каком-нибудь коммерческом старте за границей", - подытожил тренер.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и 24-летний Цыплаков, победитель зимнего чемпионата Европы - 2015.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Медведев пожелал участникам Спартакиады учащихся России добиться успеха в спорте и жизни
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
2
Бойца Росгвардии ударили ножом в спину на акции 12 июня в Петербурге
3
В Днепропетровской области задержаны подозреваемые в убийстве Вороненкова
4
Меркель разделяет критику в отношение новых санкций США против РФ
5
Украинские радикалы угрожают полностью перекрыть поставки угля из РФ
6
Двое погибли, 12 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Ростовской области
7
Минстрой не планирует переезжать в "Москва-Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама