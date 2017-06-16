Тренер: Легкоатлет Даниил Цыплаков может пропустить летний сезон

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский легкоатлет Даниил Цыплаков, выступающий в прыжках в высоту и получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, вероятнее всего, пропустит летний сезон. Об этом сообщил ТАСС отец и личный тренер спортсмена Александр Цыплаков.
В апреле тренер Цыплакова сообщил ТАСС, что спортсмен, не выступавший в зимнем сезоне, уже полностью залечил колено и начал усиленно тренироваться по специальной программе, делая упор на работу со штангой.
"Я не исключаю, что Даниил вообще пропустит этот сезон, - заметил Цыплаков-старший. - Только в середине июля врачи могут разрешить спортсмену прыгать в полную силу, поэтому не вижу смысла в создавшихся условиях рисковать здоровьем и выходить сразу на соревнования. Если бы на международных стартах мы выступали под флагом России, то тогда, может быть, и можно было поторопиться со стартами. А защищать честь нейтрального флага нам неинтересно".
"Поэтому мы ждем, когда Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) вернут членство в IAAF, а полноценно выступать начнем только зимой - будем готовиться к чемпионату мира в помещении. Хотя я допускаю, что в сентябре он выступит на каком-нибудь коммерческом старте за границей", - подытожил тренер.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила некоторым российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти легкоатлетов, в числе которых и 24-летний Цыплаков, победитель зимнего чемпионата Европы - 2015.