Родригес: Кубок конфедераций крайне важен для футболистов сборной Чили

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МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Кубок конфедераций 2017 года в России является очень важным турниром для сборной Чили по футболу. Такое мнение журналистам высказал форвард команды Мартин Родригес.
"Всегда очень интересно приехать в новую страну, посмотреть на других людей. Безусловно, это очень важный для нас турнир, потому что он является главной репетицией перед чемпионатом мира", - считает Родригес.
"Я чувствую большую ответственность, оказавшись в сборной, - продолжил нападающий. - Футболистам очень тяжело постоянно поддерживать высокий уровень, поэтому мы больше рассчитываем не на индивидуальное мастерство, а на командные действия. Сочетание совместных усилий всегда приводит к результату. Мне не так уж важна моя игра отдельно от партнеров, гораздо важнее как мы взаимодействуем друг с другом".
Родригес рассказал о своей игре в мексиканском клубе "Крус Асул". "В начале мне было трудно адаптироваться, потому что город, в котором базируется команда, расположен на большой высоте. Но мне удалось привыкнуть, и я сумел повысить свой уровень, что помогло мне оказаться в сборной Чили", - считает футболист.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Чили сыграет в группе B с командами Камеруна (18 июня, Москва), Германии (22 июня, Сочи) и Австралии (25 июня, Москва). В группе А выступят сборные Португалии, Мексики, России и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.