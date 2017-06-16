Движение маломерных судов по реке Казанке запрещено в дни игр Кубка конфедераций

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КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Запрет на движение маломерных судов по реке Казанке в дни проведения матчей Кубка конфедераций введен в Казани. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МЧС Татарстана.
"В целях безопасности проведения Кубка конфедераций вводится запрет на передвижение судов по реке Казанка. Данное ограничение вводится в целях обеспечения безопасности жизни людей при проведении футбольных матчей Кубка конфедераций", - пояснили в пресс-службе.
Запрет на использование маломерных судов на участке реки Казанки от Ленинской дамбы до перекрестка улиц Чуйкова - Гаврилова введен 18 и 24 июня в период с 13:00 до 23:00, с 16:00 до 02:00 (следующего дня) - 22 июня и 28 июня. На указанных участках будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники МВД и Росгвардии.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.