Эксперт: российская спортивная наука находится на уровне середины прошлого века

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская спортивная наука сильно отстала от современных тенденций, что негативно сказывается и на результатах сборных команд страны. Такое мнение высказала заведующая лабораторией физиологии мышечной деятельности Института медико-биологических проблем РАН Ольга Виноградова.

Профессор приняла участие в дискуссии на тему "Комплексный контроль и сохранение здоровья спортсменов", которая прошла на заседании экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике.

"Мне неприятно говорить об этом, но уровень нашей спортивной науки далек от современного. У нас есть хорошие специалисты системного уровня, но это уровень середины прошлого века. Мы умеем определять максимальное потребление кислорода, анаэробный порог и другие системные показатели. А нам надо представлять, что происходит в том или ином органе, какие механизмы там активируются, что происходит в клетке, какие сигнальные молекулы работают, какие генные комплексы они активируют и что при этом получается", - сказала Виноградова.

"Когда мы хорошо понимаем, что происходит в клетке, мы можем представить, что надо сделать, чтобы при данном виде мышечной деятельности она более эффективно работала. Этого у нас на сегодня нет", - подчеркнула она.

"Тренеры получают очень низкий уровень медико-биологической подготовки"

Доктор биологически наук обратила внимание на то, что проблемы российской спортивной медицины находят свое отражение и в работе тренеров сборных команд, которые в большинстве своем плохо знают, как повышать результаты за счет современных находок.

"Поэтому подчас предпочитают не общаться с деятелями науки. Я не говорю, что это тенденция, но с этим мы сталкиваемся довольно часто. Мы считаем, что основной проблемой, которая приводит к тому, что тренеры плохо понимают научных работников и не представляют, как можно использовать их потенциал, состоит в том, что они получают очень низкий уровень медико-биологической подготовки. То есть мы готовим специалистов, не давая им достаточных знаний и представлений о том, что сейчас актуально, что можно и нельзя использовать", - подчеркнула она.

Виноградова обратила внимание на то, что уровень научных публикаций по спортивной медицине предельно мал по сравнению со странами, которые составляют основную конкуренцию России на Олимпийских играх. Предельно низким, по ее сведениям, является и участие россиян в научных конференциях. "Это показатель того, что нам нечего показывать на современном уровне, и это очень грустно", - заявила она.