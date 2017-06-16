Гости Кубка конфедераций в Казани смогут пройти тест на ВИЧ

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КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Центр информационной кампании "Тест для победы. Test to Win", где можно будет пройти тестирование на ВИЧ, откроется в Казани к Кубку конфедераций 18 июня, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
"18 июня 2017 года в Казани состоится церемония открытия Центра информационной кампании "Тест для победы. Test to Win". Информационная кампания направлена на профилактику и мобилизацию в вопросах тестирования на ВИЧ населения, участников и гостей матчей Кубка конфедераций в Казани", - пояснили в пресс-службе.
С 18 по 28 июня на площадке центра будут информировать, консультировать и проводить тестирование на ВИЧ всех желающих. Кроме того, для гостей Казани организуют мультимедийную фотовыставку "Действуй, побеждай, живи!". В центре пройдут тематические мастер-классы, встречи с медийными персонами из мира спорта, шоу-бизнеса.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.