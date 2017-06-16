IAAF пока не прислала легкоатлетке Ласицкене условия участия в чемпионате мира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 16 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до сих пор не прислала прыгунье в высоту Марии Ласицкене условия ее участия в чемпионате мира в Лондоне в статусе нейтральной спортсменки. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мы до сих пор ждем, когда IAAF нам четко разъяснит порядок выступления нейтральных спортсменов на чемпионате мира, - сказала Назарова. - По моей информации, уже должно было состояться специальное совещание, посвященное этому вопросу, но пока мы находимся в режиме ожидания. Нужно понять, в какой форме выступать, получит ли личный тренер официальную аккредитацию и т.д.".

Чемпионат мира в Лондоне пройдет с 4 по 13 августа. Чемпионка мира Ласицкене вместе с рядом других российских легкоатлетов весной получила разрешение от IAAF на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.