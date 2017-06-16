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Сборная Германии определится с местом размещения на ЧМ-2018 осенью

Спорт
16 июня, 14:18 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Сергей Околов

Представители национальной команды побывали в Казани и Сочи

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СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Сборная Германии по футболу определится с выбором места размещения на чемпионате мира - 2018 осенью этого года. Об этом сообщил в пятницу журналистам менеджер команды Оливер Бирхофф.

"Мы побывали в Казани, в Сочи. Все очень понравилось. Осенью мы определимся с местом размещения команды", - сказал он.

В последнем матче перед приездом в Россию, который проходил в рамках отбора на ЧМ-2018, сборная Германии победила команду Сан-Марино со счетом 7:0. Немцы занимают первое место в группе C, имея в активе 18 очков.

Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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