"Спартак" заинтересован в приобретении футболиста "Рубина" Канунникова

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Спартак" заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего казанского "Рубина" и сборной России Максима Канунникова. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"В связи с травмой Романа Зобнина у "Спартака" возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у "Рубина" Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение "Спартака" в июле", - сказал источник.

23-летний Зобнин получил травму колена в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (0:3) 5 июня в Будапеште, перенес операцию и может пропустить около шести месяцев.

В составе "Рубина" с 2014 года Канунников провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей. В активе игрока 11 матчей за сборную России.