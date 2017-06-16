Немецкий футболист Киммих рассчитывает в следующем сезоне больше сыграть за "Баварию"

СОЧИ, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Защитник сборной Германии и "Баварии" Йозуа Киммих рассчитывает, что тренер мюнхенского клуба позволит ему в следующем году больше времени проводить на поле. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Карло Анчелотти (главный тренер "Баварии" - прим. ТАСС) в этом сезоне нечасто выпускал меня на поле. Но я надеюсь, в следующем сезоне у меня будет больше возможностей показать себя", - добавил футболист.

Отвечая на вопрос о своем отношении к товарищу по сборной Сандро Вагнеру, дебютировавшему в составе сборной Германии, Киммих сказал, что тот достойно выступает за команду. "У него хорошая физическая форма и отличное исполнение фланговых подач", - отметил он.

Киммих признался, что выучил несколько русских слов, но называть их на пресс-конференции не стоит. "Я не понимаю по- русски, мне удалось выучить несколько слов, но они не для пресс-конференции", - сказал он. Футболист также тепло вспомнил подаренные игрокам в гостинице Сочи сувенирные шапки. "Русский фольклор был для меня очень интересен, понравились подаренные нам шапки", - пояснил он.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" состоятся четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион принимал церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а первый футбольный матч на нем состоялся 28 марта 2017 года - товарищеская встреча сборных России и Бельгии, которая завершилась со счетом 3:3.