Пеле надеется, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Бразилии и России

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразилец Пеле надеется, что в финале чемпионата мира по футболу 2018 года сыграют сборные Бразилии и России. Об этом он заявил журналистам.

Пеле в пятницу посетил Москву, побывав на Манежной площади у часов обратного отсчета времени, оставшегося до старта мирового первенства.

"Надеюсь, что в финале чемпионата мира сыграют Бразилия и Россия и что я побываю на этом матче", - сказал Пеле.

"Не многие знают, но недавно я сделал операцию, поэтому не могу сыграть на чемпионате мира в России", - пошутил трехкратный чемпион мира, отметив, что в последний раз был в России 15 лет назад.

В мероприятии, которое было организовано одним из спонсоров Международной федерации футбола, также участвовала вдова советского вратаря Льва Яшина - Валентина Яшина.

"Я очень рада тому, что вновь увиделась с Пеле в Москве. Мы знакомы с 1958 года. Мне хотелось бы подарить ему пожизненный пропуск на стадион "Динамо". На нашем стадионе он будет почетным гостем номер один", - сказала Яшина.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.