Черчесов: все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с новозеландцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Все 23 футболиста сборной России здоровы и готовы сыграть с командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

"Естественно, мы провели подготовку, как и планировали. Конечно, у всех команд были какие-то повреждения, травмы. Нас это тоже стороной не обошло. Но сейчас все 23 футболиста, которые попали в заявку, здоровы, все готовы играть. Погода хорошая, стадион великолепный, поле починили, ждем хорошей игры", - сказал Черчесов.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа - против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).