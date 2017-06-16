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Вратарь сборной России Габулов назвал новозеландцев боевитой командой

Спорт
16 июня, 15:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

По словам футболиста, все игроки ждут прекрасного футбольного праздника

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Владимир Габулов

Владимир Габулов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Сборная Новой Зеландии, первый соперник команды России на Кубке конфедераций по футболу, является боевитой командой. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал вратарь российской сборной Владимир Габулов.

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

"Уверен в том, что мы будем стараться оправдать надежды болельщиков. Не буду рассказывать все нюансы. Нам рассказали, как обыгрывать соперников, но завтра на установке будет доведена конкретная информация. Новая Зеландия - команда боевитая, но мы будем отталкиваться от своей игры", - сказал Габулов.

"Команда готова хорошо, все идет по плану, мы ждем прекрасного футбольного праздника и готовимся к бою", - добавил Габулов.

На следующей неделе сборная России проведет еще два матча группового этапа - против команд Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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