Черчесов: Путин показал, что ему небезразлична сборная России по футболу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Президент РФ Владимир Путин показал, что он интересуется выступлениями национальной команды России по футболу. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
В четверг президент РФ в ходе "Прямой линии" выразил надежду, что футболисты сборной России будут играть на Кубке конфедераций и чемпионате мира "с полной отдачей, как настоящие бойцы и спортсмены". Также по мнению Путина, последние игры национальной команды показывают, что потенциал у российской сборной есть.
"Мы все наблюдаем, все читаем. Если президент говорит о сборной на большом форуме, значит, мы небезразличны. Так как он заметил, что у нас прогресс налицо, значит, он следит. С одной стороны, это была доля критики, с другой - поддержка", - сказал Черчесов.
Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.