Черчесов: сборной России было бы полезно и поучительно сыграть с бразильцами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Контрольный матч со сборной Бразилии по футболу стал бы полезным и поучительным для национальной команды России. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что переговоры с Бразильской конфедерацией футбола находятся на завершающей стадии.
"У нас четко разделены полномочия, поэтому только президент или гендиректор РФС могут ответить, на какой стадии находятся переговоры. Конечно, я согласен, потому что матч с бразильцами стал бы полезным и поучительным. Может быть, этим матчем мы бы открыли какой-то новый стадион к чемпионату мира", - сказал Черчесов.
В четверг бразильский телеканал O Globo сообщил, что матч Бразилия - Россия может состояться в ноябре 2017 года или в марте 2018-го. Приоритетное место проведения - московский стадион "Лужники".