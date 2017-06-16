Габулов: представители ФИФА разъяснили сборной РФ нюансы судейства на Кубке конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Представители Международной федерации футбола (ФИФА) разъяснили игрокам сборной России нюансы работы арбитров на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал вратарь российской команды Владимир Габулов.

Накануне глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка сообщил, что на предстоящем турнире арбитры, в частности, будут строже реагировать на проявления давления и агрессии со стороны игроков.

"У нас было собрание с представителями ФИФА, нам показали нюансы. На этом турнире будут внедрены видеоповторы, нам показали, когда они будут использоваться и как это выглядит технически", - сообщил Габулов.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов добавил, что встречу с командой также провел бывший арбитр ФИФА Валентин Иванов.

Сборная России в матче-открытии Кубка конфедераций сыграет с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.