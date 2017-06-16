Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Для футболистов сборной России возможность представлять страну на Кубке конфедераций является привилегией. Такое мнение перед стартовым матчем команды на турнире высказал главный тренер Станислав Черчесов.

Сборная России в матче открытия Кубка конфедераций встретится с командой Новой Зеландии. Игра пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

"Для нас привилегия - представлять свою страну. Мы собираем футболистов, которые достойно должны выступить за команду. Мы хотим достичь большего, чем те успехи, которых добивались наши предшественники", - сказал Черчесов.

Специалист подчеркнул, что он не хочет загадывать на будущее, а думает только о матчах Кубка конфедераций. "У нас есть задача - конкретно здесь и сейчас, поэтому мы думаем, как сыграть завтра, ждем непростого матча. Что будет потом? Футбол - вид спорта, в котором игроки могут получить травмы, может быть какой-то неудачный трансфер", - отметил он.

Черчесов не стал говорить о составе, который он выставит на матч с новозеландцами. "У нас сегодня тренировка, там определим схему, поймем нюансы, из которых будем исходить. Вопрос правильный, потому что с венграми и чилийцами мы играли по разным схемам. Но если я и определился с составом, сейчас его озвучивать не буду", - подчеркнул тренер.

В матче с венграми (3:0) Черчесов использовал схему с двумя форвардами, против чилийцев (1:1) он выставил одного нападающего.